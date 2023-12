Portugal enfrenta novo pico de covid-19

O último pico de covid-19 em Portugal ocorreu no verão, logo após a Jornada Mundial da Juventude, com 600 casos por dia.No dia 31 de dezembro passam quatro anos de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada oficialmente para a existência de um novo coronavírus na China, identificado como SARS-CoV-2, e que circulava a uma velocidade tal que rapidamente obrigou o mundo inteiro a confinar-se durante quase dois anos.

Os primeiros casos foram identificados na província de Wuhan, infeções respiratórias tão graves que atiraram a esmagadora maioria dos doentes para as unidades de cuidados intensivos e para a morte, a ponto de o governo chinês decidir construir novos hospitais para albergar todos os doentes.O medo deste novo coronavírus marcou o início de 2020, sobretudo quando os primeiros casos chegam à Europa, logo no final de janeiro e princípio de fevereiro. O vírus entrou primeiro no Reino Unido e em Itália, depois seguiu para França, Espanha e Portugal, onde os primeiros casos foram registados a 2 de març





