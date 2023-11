Presidente do PSD considera normal que primeiro-ministro assuma funções de ministro das Infraestruturas

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta quarta-feira normal que o primeiro-ministro assuma funções de ministro das Infraestruturas, na sequência da demissão e exoneração de João Galamba, numa altura em estão marcadas eleições legislativas antecipadas. “Vejo com normalidade que isso tenha sido a solução encontrada na orgânica do Governo”, disse Luís Montenegro.

Para o líder do maior partido da oposição, quando já se sabe “que o Governo vai ser demitido”, a Assembleia da República dissolvida e marcadas eleições para 10 de Março, “não era a altura correta para chamar um novo membro a assumir funções e a vir com uma política na área das infraestruturas que pudesse pôr em prática”

