Presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude alerta para os efeitos da corrupção ao mais alto nível: promove a evasão fiscal, aumenta a abstenção eleitoral, afasta os mais qualificados da política e ameaça a própria democracia. Para os portugueses “Portugal é um país de corruptos, sobretudo a função política, a justiça não é capaz de controlar, atuar devidamente sobre o problema, e vai piorar no futuro".

Uma perceção que tem sido reafirmada ano após ano, lembra António João Maia, presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF), em entrevista à Renascença. Numa altura em que assistimos ao aumento de detentores de cargos públicos envolvidos em processos de corrupção, seja na qualidade de suspeitos ou de arguidos, António João Maia alerta para as consequências deste fenómeno com “potencial centrifugador”, sobretudo quando atinge cargos de topo. Representa não só uma ameaça às próprias instituições, mas também à democracia em si: aumenta o desinteresse pela política, o que alimenta a abstenção e afasta os melhores do serviço públic





