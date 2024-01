Área Metropolitana de Lisboa disponível para gestão do transporte fluvial no Tejo

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) está disponível para a gestão do transporte fluvial de passageiros no Tejo, preconizada pelo Governo, e saúda o programa Incentiva +TP, de reforço financeiro do transporte público, afirmou a presidente do Conselho Metropolitano. A AML o que mantém é a disponibilidade, naturalmente, para assumir a gestão do transporte fluvial de passageiros no rio Tejo.

Esta é uma questão que tinha sido já definida como uma medida fundamental de planeamento territorial na Cimeira das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, em 2018”, afirmou à Lusa Carla Tavares (PS), presidente do órgão deliberativo da AML





