Preços dos produtos alimentares em Portugal cresceram 25,3% em dois anos. Alerta é do economista Eugénio Rosa que faz as contas aos aumentos de 2022 e 2023 e diz que tem 'enorme impacto nas famílias de baixos rendimentos'. Em dezembro deste ano, a taxa de inflação caiu para 1,4%. Um valor que tem vindo a baixar nos últimos meses. Mas, para as carteiras dos portugueses, as contas não serão exatamente estas.

Quem o diz é o economista Eugénio Rosa que fala em manipulação de dados 'pois propositadamente confundem a inflação anual com inflação homóloga de dezembro de 2023', acrescentando que 'os portugueses não sentem a descida no seu dia a dia, nomeadamente naquilo que tem maior peso no orçamento para a maioria das famílias, que são os preços dos produtos alimentares'. Para provar essa teoria, o economista faz as contas no seu mais recente estudo





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Pressão inflacionista afeta preços de alimentos tradicionais de Natal em PortugalOs comerciantes de mercados em Lisboa, Porto e Coimbra confirmam ao ECO que alguns produtos tipicamente consumidos nesta altura, como o bacalhau, o cabrito e o queijo, subiram de preço face ao ano anterior.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Pai Natal deixa presentes em Portugal e alerta de ataques terroristas na EuropaO Pai Natal já está a caminho de Portugal. Saiba onde está a deixar presentes. Autoridades austríacas dizem que 'agentes terroristas estão a apelar a ataques contra eventos cristãos'. Serviços de segurança na Áustria, Alemanha e Espanha receberam indicações de que um grupo islâmico pretende realizar vários ataques na Europa, possivelmente na véspera de Ano Novo e no Natal.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Novo ano, novos preços: confira os produtos e serviços que vão sofrer aumentosSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Veja que preços vão aumentar no próximo anoO novo ano é quase sempre sinónimo de um verdadeiro sobe e desce de preços e 2024 não escapa à tendência. Mas a par disso, conte com o aumento do salário mínimo nacional para 820 euros. O mesmo cenário de aumentos repete-se nas pensões que sofrem uma valorização entre 5 e 6%.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Ataque surpresa do Hamas deixa Israel em alertaNa manhã de sábado, 7 de outubro, Israel acordou em alerta, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »