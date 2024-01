'Novo Nostradamus' faz previsões para 2024

'Novo Nostradamus' prevê morte de Putin, regresso de Trump à presidência dos EUA e a gravidez de Taylor Swift Criminosos sequestram autocarro no Rio de Janeiro, roubam passageiros e abandonam-nos numa favela a 16 quilómetrosAtaque israelita no Líbano mata um dos líderes do Hezbollah e outros três membros da organizaçãoNesta aldeia dão cigarros a crianças no dia de Reis.

Tradição transmontana volta a ser notícia em EspanhaHospital de Penafiel diz que idosa que morreu nas urgências estava em 'fim de vida'PPM vai integrar Aliança Democrática com o PSD e o CDS-PPVidente acredita ainda que o Papa Francisco vai morrer em novembro porque viu numa visão'fumo branco a sair do Vaticano'.Craig Hamilton-Parker, um vidente apelidado de 'novo Nostradamus', deu a conhecer as previsões para o ano de 2024, segundo relatou o jornal britânico, quase 500 anos após a mort





Taxas Euribor deverão descer em 2024 aliviando ligeiramente prestações bancáriasEste ano as Euribor atingiram os níveis mais elevados desde 2008.

Valor das portagens vai aumentar em 2024Paralelamente, 65% das taxas de classe 1 mantêm valores de 2023.

Dakar 2024. A grande aventura vai começarNascer do SOL

2024: Um ano de esperança e mudançaQue 2024 nos traga calor para descongelar este país gelado de sentimento pela classe política. Que nos traga respeito institucional. Que nos traga credibilidade. Que nos traga mais respeito pelo próximo. Sobretudo, que nos devolva o amor a Portugal por inteiro, com boas políticas públicas e confiança no nosso futuro governo.

Aumentos salariais para os trabalhadores em 2024A entrada no novo ano traz aumentos salariais para os trabalhadores, nomeadamente para os 740 mil funcionários públicos e para os quase 840 mil que ganham o salário mínimo, estando também previsto um referencial de 5% para o privado. O salário mínimo nacional aumenta 60 euros em janeiro de 2024, para 820 euros, correspondendo a uma atualização de 7,9%, a mais alta de sempre, segundo o Governo.

Diretor da CMTV acredita que a SIC pode perder liderança para a TVI em 2024Carlos Rodrigues, diretor da CMTV, acredita que a SIC pode perder a liderança para a TVI em 2024 devido a dificuldades orçamentais. Ele menciona que a TVI tem condições para ganhar várias vezes e que a resistência da SIC não será eterna. Ele pressupõe que o próximo ano pode representar uma mudança de ciclo, com a TVI de volta à liderança.

