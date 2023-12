Ataque surpresa do Hamas deixa Israel em alerta

Na manhã de sábado, 7 de outubro, Israel acordou em alerta, após um ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas, com recurso a foguetes disparados da Faixa de Gaza. As sirenes em cidades como Telavive e Beersheba começaram a ser ouvidas, enquanto múltiplos palestinianos armados rompiam muros controlados por Israel e entravam em solo israelita





