O ministro do Ambiente disse esta segunda-feira que o Governo de gestão irá fazer uma reflexão sobre as matérias que se justifica tomar decisões, e defendeu que se deve dar prioridade a questões que envolvam fundos comunitários, licenças e pagamentos. Galamba deixa Governo.

Mas diz que sai pela família e não por falta de "condições políticas" "O Governo fará naturalmente uma reflexão, que será de todo o Governo e não necessariamente do Ministério do Ambiente, sobre as matérias que se justificam tomar decisões em período de gestão e aquelas que deverão aguardar pela constituição de novo Governo", afirmou o governante. Duarte Cordeiro falava aos jornalistas no parlamento, após uma audição conjunta nas Comissões de Orçamento e Finanças e do Ambiente e Energia no âmbito do Orçamento do Estado 2024 (especialidade

:

SICNOTİCİAS: Ministro do Ambiente diz que Governo de gestão irá fazer reflexão sobre matérias a decidirO ministro do Ambiente afirmou que o Governo de gestão irá fazer uma reflexão sobre as matérias que se justifica tomar decisões, dando prioridade a questões que envolvam fundos comunitários, licenças e pagamentos.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

DİNHEİRO_VİVO: Ministro do Ambiente garante que projetos de lítio cumprem a leiO Ministério do Ambiente foi um dos locais onde a PSP realizou buscas, na terça-feira.

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Presidente do PSD defende que próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismosO presidente do PSD defendeu na segunda-feira que o próximo Governo de Portugal não pode ficar refém de extremismos, nem de direita nem de esquerda, e realçou que as pessoas não precisam de se assustar com o PSD. Governo de gestão irá fazer reflexão sobre decisões, diz ministro do Ambiente .

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Ministro do Ambiente garante que licenciamento do Data Center de Sines não envolveu alteração à zona de conservaçãoCordeiro não foi constituído arguido, apesar de ser referido nas escutas da Operação Influencer. É mencionado no processo do Ministério Público sobre o licenciamento do Data Center de Sines.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: O poder judicial e o Ministério PúblicoO poder judicial e o Ministério Público não devem atacar o poder democrático com teorias da conspiração ou indignações morais. O Ministério Público deve focar-se na prova irrefutável de corrupção, em vez de se envolver em críticas morais. Há uma percepção de que o Ministério Público é dominado por pessoas de extrema-esquerda, o que influencia suas acusações.

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Operação Influencer. Ministro do Ambiente garante que projetos de lítio cumprem a leiO Minist&233;rio do Ambiente foi um dos locais onde a PSP realizou buscas, na semana passada.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »