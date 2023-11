O elefante na sala

O cronista recorre à memória, quando a atualidade o excede. A crise política é o elefante que não está já só no meio da sala: ele passeia-se agora por toda a sala, a esmagar recordações e realidades, esperanças e promessas. Estamos nas vésperas do cinquentenário do 25 de Abril.

Como podemos olhar com confiança para o futuro, enquanto o elefante continua a sua marcha arrasadora à volta da sala? Como poderemos defender a pequena luz bruxuleante (Jorge de Sena) dessa liberdade que reconquistámos e não queremos perder? Como manter a esperança no meio da desolação? Num momento em que as ameaças à democracia nunca foram tão fortes, lembro-me da pergunta canónica de Baptista Bastos, que deu título a esta crónica, e escrevo de uma memória feliz contra um presente sombrio., onde eu colaborava então, a convite do Mário Mesquita, os nossos colegas comunistas defendiam a inconsistência da"ilusão militarista", porque só um"levantamento nacional armado" (que não víamos muito bem donde viria) poderia pôr fim à ditadur

:

