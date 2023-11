Ministro do Ambiente garante que licenciamento do Data Center de Sines não envolveu alteração à zona de conservação

Cordeiro não foi constituído arguido, apesar de ser referido nas escutas da Operação Influencer. É mencionado no processo do Ministério Público sobre o licenciamento do Data Center de Sines.O ministro do Ambiente garante que o licenciamento do Data Center de Sines, projeto que está no centro da Operação Influencer não envolveu qualquer alteração à zona especial de conservação. Duarte Cordeiro afirmou esta segunda-feira que não se vai demitir.

No Parlamento onde discutiu o Orçamento do Estado para 2024, Duarte Cordeiro salientou que o projeto na área de prospeção e pesquisa, extração, refinação e baterias, no âmbito da cadeia de valor do lítio que o Governo queria desenvolver, já foram apresentadas intenções de investimento num valor superior a nove mil milhões de euros e a mais de oito mil empregos diretos. O governante sublinhou ainda que Portugal tem a oitava maior reserva de lítio do mundo e a primeira da Europa e que se trata de um"material crítico" para a transição energética. Cordeiro não foi constituído arguido, apesar de ser referido nas escutas da Operação Influence

