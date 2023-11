Mais de 165 mil migrantes afegãos deixam Paquistão para regressar a casa

Entretanto, fonte oficial disse que os postos fronteiriços entre os dois países estão à beira do colapso. “Há vários milhares na fronteira, mas cerca de 7.300 imigrantes afegãos, incluindo mais de 100 presos, foram deportados na quarta-feira”, disse Khan.

O Governo paquistanês deu há um mês um ultimato a todos os imigrantes em situação irregular para que abandonassem o país até 31 de outubro, uma ordem que afeta particularmente os cidadãos afegãos. Depois de o prazo ter expirado, o país asiático iniciou, na quarta-feira, o processo de detenção e posterior expulsão de todos os migrantes em situação irregular que ainda se encontram no Paquistão.

