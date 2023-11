Salgado escreveu livro de memórias com Alzheimer?

Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras. Pode ouvir o bom, o mau e o vilão de segunda a sexta depois das 8h25 na Rádio Observador. Em cerca de 20 minutos conversamos com os jornalistas da redação do Observador ou com especialistas externos para olhar em profundidade um tema. Os episódios ficam disponíveis às 06h30 de segunda a sexta-feira.

Notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia dadas por José Manuel Fernandes, Paulo Ferreira, Júlio Magalhães e elementos da direção e editores do Observador, num debate solto e descontraído.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.

Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

:

PUBLICO: Titãs no único concerto fora do Brasil: “Uma farra, uma celebração” em LisboaOs Titãs reagruparam-se e fazem uma festa. Arnaldo Antunes, um dos fundadores, explica porquê, nas vésperas do único concerto da banda fora do seu país: sexta-feira, na Altice Arena, em Lisboa.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Fact Check. Ricardo Salgado escreveu livro de memórias já depois de defesa apresentar um diagnóstico de Alzheimer?Publicação no Facebook usa imagem manipulada para dizer que Ricardo Salgado está a escrever livro de memórias. Ex-banqueiro tinha essa intenção, mas antes de ser diagnosticado com Alzheimer.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

PUBLICO: Juíza que foi casada com alto quadro do GES afastada do julgamento de Pinho e SalgadoO incidente de escusa foi anunciado pela magistrada a 23 de Outubro, na sequência de notícias do PÚBLICO e da SIC de que tinha sido casada com Miguel Rio -Tinto, que ocupou cargos de gestão no GES.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: “A que se deve o nosso fascínio pelo Japão?”Ciente que “a distância mais curta entre 2 pessoas é uma boa história”, David Lopes, gestor, traz “Uma Varanda Sobre Tóquio”, crónicas de 2 anos como líder de uma empresa no Japão

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

ECO_PT: “A Inteligência Artificial é uma ferramenta poderosíssima”Jorge Oliveira, padre, engenheiro e doutorado pela Pontificia Università della Santa Croce, é o primeiro convidado do podcast Vale da Inquietação.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: 'Quando damos uma esmola, aliviamos o problema'Antiga presidente do PSD destaca que Orçamento de Estado 'não tem medidas para promover crescimento'. Manuela Ferreira Leite destaca que Governo 'toma medidas pontuais sem olhar para consequências'.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »