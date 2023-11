Paquistão começa a deter imigrantes sem documentos antes do fim do prazo

O Paquistão ignorou os apelos das Nações Unidas, das organizações de defesa dos direitos humanos e das embaixadas ocidentais para que reconsiderasse a sua decisão, tomada no mês passado, de dar um prazo até 1 de Novembro para os imigrantes sem documentos deixarem o país ou corriam o risco de expulsão.

O mesmo comunicado refere que 140.322 pessoas deixaram até à data voluntariamente o Paquistão ao abrigo do plano. O Governo paquistanês havia avisado que as detenções começarão na quinta-feira. Na cidade portuária de Karachi, no sul do país, que acolhe um grande número de migrantes e refugiados afegãos, o comissário-adjunto Junaid Iqbal Khan afirmou que até àquele momento cerca de 40 pessoas sem os documentos necessários tinham sido transferidas para um dos centros de trânsito.

Entre os repatriados voluntários, cerca de 104 mil cidadãos afegãos deixaram o país através do principal posto fronteiriço de Torkham, no noroeste do Paquistão, durante as duas últimas semanas. Um número ainda indeterminado de pessoas saiu pelo posto fronteiriço de Chaman, na província do Baluchistão, no sudoeste do país.

Mas o Paquistão adoptou uma posição dura, afirmando que os afegãos estão envolvidos em atentados fundamentalistas, contrabando e outros crimes no país. Algo que é desmentido por Cabul.

