Paquistão: quase dois milhões de afegãos obrigados a sair devido a aumento de atentados

Junto a Torkham, na estrada que liga Pechauar no Paquistão e Jalalabad no Afeganistão, famílias inteiras preparam-se para mudar de vida. Quase um milhão e 700 mil afegãos receberam ordem para atravessar a fronteira e voltar para o país onde nasceram.Alguns partem deixando praticamente uma vida inteira para trás. Uns deixam o Paquistão onde viveram quase desde sempre, outros é mais fácil, foi só uma aventura que não deu certo.

A partir desta quinta-feira os estrangeiros sem documentos que não tiverem partido arriscam a ser expulsos do Paquistão.Muitos ajudaram os norte-americanos enquanto estiveram no Afeganistão, correm agora risco de vida ao voltar a casa.

O Paquistão culpa os estrangeiros, especialmente os afegãos, de estarem por detrás de vários atentados suicidas no país que aconteceram nos últimos mesesO país tem enfrentado um aumento de ataques, reivindicados sobretudo pelo Tehreek-e-Taliban, conhecido como Talibã do Paquistão, que reúne vários grupos extremistas sunitas mas que não está diretamente ligado aos talibãs do Afeganistão.

Na sexta-feira, bombistas suicidas fizeram-se explodir entre uma multidão no distrito de Mastung. No mesmo dia, dois homens-bomba também se fizeram explodir numa mesquita, na cidade de Hangu, durante o sermão.Criança negra ignorada em prova de ginástica, organização demorou 18 meses a pedir desculpa

:

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: PCP acusa Governo de 'fugir como o diabo da cruz' da valorização de salários e pensõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Laboratório em alto-mar para investigar o impacto da atividade humana nos oceanosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »