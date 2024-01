Líder do PSD faz discurso de compromissos na convenção da AD

O líder do PSD, e a cabeça da Aliança Democrática, discursou durante 45 minutos onde se comprometeu a reconciliar com os pensionistas, a fixar os jovens, a resolver a saúde, a educação, mas sem nunca fazer promessas, ao contrário do Governo socialista, como referiu várias vezes. Montenegro pediu confiança dos portugueses no projeto.Luís Montenegro encerrou a convenção da AD com um discurso de “compromissos” de seriedade, competência e responsabilidade.

O líder do PSD ainda anunciou algumas medidas para a próxima legislatura (e até para uma eventual segunda). Dos idosos, aos jovens, a AD compromete-se a reconciliar com quem perdeu confiança no centro-direita. "É um sinal de força é um sinal de energia, é um sinal de empenho, é um sinal de vitória, é um sinal de vitória isto o que se está hoje aqui a passar", gritou Luís Montenegro, no início do seu discurso, para uma plateia cheia e já entusiasmada pelo discurso de Pedro Santana Lopes que antecedeu, de surpresa, Montenegr





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Luís Montenegro e Nuno Melo anunciam nova Aliança DemocráticaO acordo ainda não está totalmente fechado, mas já foi anunciado em comunicado oficial dos dois partidos. E envolve a candidatura de independentes, tal como a AD de Sá Carneiro no final dos anos 70 do século XX.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Convenção da nova Aliança Democrática para acelerar calendáriosLuís Montenegro e Nuno Melo organizam uma convenção para trazer nova energia à coligação e apresentar programa alternativo ao do PS.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Promessas da Aliança Democrática para as eleições de marçoSalário mínimo a crescer, aumento do rendimento mínimo dos idosos, redução do IRC e retoma das parcerias público-privadas na saúde são algumas das promessas da Aliança Democrática para as eleições de março.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Montenegro reafirma que PSD não governará com o ChegaLuís Montenegro responde a Pedro Nuno Santos colando o PS à esquerda e insistindo que PSD é a única alternativa nas eleições legislativas de Março

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

AD junta cabeças de lista e personalidades 'independentes' na 'Convenção por Portugal'A 'Convenção por Portugal', da Aliança Democrática (coligação que juntará nas legislativas de 10 de março PSD, CDS e PPM), decorre ao longo de todo o domingo, no Estoril.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Convenção da AD. Montenegro assume 'missão' de 'juntar as famílias portuguesas'No discurso que culminou os trabalhos da Convenção por Portugal, da Aliança Democrática, este domingo, Luís Montenegro apontou a mira a um “projeto do PS” que, nas suas palavras, “nivela por baixo”. O líder do PSD quis falar, entre os destinatários mais invocados, a pensionistas e jovens. Aos primeiros acenou com a “reconciliação”.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »