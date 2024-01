Líder do PSD defende competência em vez de aparência

No Centro de Congresso do Estoril, o líder social-democrata disse também que “não é credível prometer tudo a todos” e que a intenção é “exigir honestidade a todos”.O presidente do PSD disse este domingo confiar “muito na sabedoria e na ponderação dos portugueses” e que estes não se vão deixar enganar por jogadas de eleitoralismo infantil e pelo disfarce da incompetência recente”.

No seu discurso na “Convenção por Portugal”, iniciativa da coligação Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS-PP e PPM, Luís Montenegro defendeu que “não é preciso uma política que se diz nova mas traz consigo a velha forma de enganar as pessoas. Portugal precisa de competência, não de aparência”. No Centro de Congresso do Estoril, o líder social-democrata disse também que “não é credível prometer tudo a todos” e que a intenção é “exigir honestidade a todos”. Se for primeiro-ministro, promete “escolher para o Governo os melhores, aqueles que estão em melhor condição de projetar e executar as políticas de todos os ministérios





