Venda do Autódromo do Estoril em preparação

A preparação para a venda do Autódromo do Estoril está em curso. A nova administração da Parpública optou pela venda da empresa que gere o imóvel. O processo de alienação será iniciado após a tomada de posse do novo Executivo.





