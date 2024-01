Financiamento dos media pelo Estado é discutido no quinto Congresso dos Jornalistas

O financiamento dos media pelo Estado não colhe unanimidade junto dos partidos, mas há que proponha apoios indiretos ou a criação de um fundo alimentado pela taxação sobre as gigantes tecnológicas multinacionais como Google ou Facebook ou os novos modelos de inteligência artificial. O quinto Congresso dos Jornalistas decorre até domingo. A informação e a sua qualidade é um bem público e fundamental.

“Acreditamos que o Estado tem de tomar iniciativas que o preservem”, o que não significa financiamento direto a grupo empresariais que têm, no quadro de mercado, de tomar as suas decisões editoriais, considera Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista (PS), durante o painel “O papel do Estado” no financiamento dos medi





Presidente do Congresso dos Jornalistas defende repensar a legislação do jornalismoPedro Coelho, presidente da comissão organizadora do 5º Congresso dos Jornalistas, defende que é preciso repensar a legislação que regula o jornalismo. Alerta para o impacto das "fake news" e defende que, para ultrapassar a crise no setor, é preciso tornar o exercício da profissão verdadeiramente distintivo.

Jornalistas do Grupo Global Media fazem greve de 24 horasOs jornalistas do Grupo Global Media fazem greve de 24 horas esta quarta-feira e acusam os novos donos de destruírem a empresa. Estão hoje paradas as redações da rádio TSF, do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e jornal"O Jogo". Os trabalhadores ainda não receberam o mês de dezembro e o subsídio de Natal e está previsto o despedimento de duzentas pessoas.

Historiador inglês compartilha playlist com jornalistas em PortugalSimon Sebag Montefiore, um dos historiadores ingleses mais destacados da atualidade, compartilhou uma playlist do Spotify com jornalistas durante sua passagem por Portugal. A música é parte integrante do seu método de trabalho.

Discurso de Pedro Nuno Santos no Congresso Nacional do PSPedro Nuno Santos discursa sobre a transformação estrutural da economia e a importância do investimento na educação e inovação nas empresas.

Secretário-geral dos socialistas discursa no encerramento do Congresso do PSO secretário-geral dos socialistas, Pedro Nuno Santos, discursa no encerramento do 24.º Congresso do PS, elogiando os oito anos de governo de António Costa e destacando um novo capítulo do partido.

PS/Congresso: PSD viu discurso sobre "país que não existe", IL e CDS apelam a mudançaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

