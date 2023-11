João Paulo Correia e o Mundial 2030: “Teremos mais de uma dezena de jogos em Portugal”

A carta de intenção apresentada em Rabat aponta para um Mundial que, nas palavras do presidente da FPF, será “único e inspirador”. Seguramente já trocaram impressões sobre o que pode tornar este Mundial diferenciador...

A candidatura tem tido várias fases. Há três países envolvidos, através das suas federações desportivas, com o apoio dos Governos. Foi decidido fazer o momento da entrega da carta de intenções em Marrocos, como haverá outros momentos especiais da candidatura que serão realizados em Espanha e em Portugal.

O Mundial 2030 contempla 104 jogos. Já tem uma certeza quanto ao número de partidas que Portugal irá acolher e em que fases da competição, tendo em conta que a lotação dos estádios poderá ser uma barreira impeditiva de receber jogos a partir dos quartos-de-final?

De todo. Portugal tem dado provas, através da FPF, de competência e também tem tido provas de reconhecimento por parte das instâncias internacionais, quer da FIFA, quer da UEFA. Essas declarações públicas são aceites com naturalidade, mas temos de nos fixar nas muitas provas de competência dadas pela FPF.

O que nos pode adiantar sobre o projecto de remodelação do Estádio Nacional? O investimento a realizar levará em conta a aproximação do Mundial de 2030? A escolha dos centros de treino e estágio não é da candidatura, quem escolhe são as federações de outros países cujas selecções estarão no Mundial. Já existe uma oferta considerável na região do Algarve. O aumento da procura dos centros de treino e estágio leva a que se crie a percepção de que é preciso alargar essa oferta, percebo, mas no limite são sempre as federações a escolher.

