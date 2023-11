Morreu João Carpinteiro, antigo presidente da Câmara de Elvas

O ex-autarca, que foi também empresário, inaugurou, em novembro de 2003, como diretor da Fundação João Carpinteiro, o Museu Municipal de Fotografia. É neste museu na cidade alentejana que se encontra"a história da fotografia no mundo e em Elvas em particular, assim como uma enorme coleção de máquinas fotográficas do seu espólio", destacou a autarquia.

:

REVISTASABADO: Morreu Shani Louk, artista israelo-alemã sequestrada pelo HamasA DJ de 23 anos foi raptada no ataque ao festival de música eletrónica perto da Faixa de Gaza. Mãe da jovem pediu ajuda para a retirarem da região, mas a jovem acabou por morrer.

Fonte: revistasabado | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Morreu o ator Tyler Christopher, da série General HospitalA notícia foi confirmada publicamente por outro ator da mesma série, Maurice Benard, através de uma publicação que no Instagram.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: OE2024: João Galamba cita Marcelo e diz que proposta 'segue a única estratégia possível'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: João Galamba cita Marcelo e diz que proposta de OE2024 “segue a única estratégia possível”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Maria João Vaz viveu 50 anos com “um segredo”: “Levei uma vida paralela em que eu era a Maria João”'Nasci com um cérebro feminino e a minha genitália veio de outro lado.'

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: João Galamba cita Marcelo e diz que proposta 'segue a única estratégia possível'Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »