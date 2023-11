Morreu antigo presidente da Câmara de Elvas João Carpinteiro

Contactada pela Lusa, fonte camarária disse que o antigo presidente do município João Manuel Valente Pereira Carpinteiro morreu esta quarta-feira, aos 80 anos, em Arronches (Portalegre), onde se"encontrava internado numa unidade de saúde".

"Ao apresentar sentidos pêsames à família, a câmara municipal recorda o trabalho de João Carpinteiro, de 80 anos, natural de Elvas", pode ler-se no voto de pesar. Depois de deixar a vida política,"continuou a desenvolver atividades públicas, na área do associativismo, tendo sido presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas e de 'O Elvas' Clube Alentejano de Desportos", tendo ainda sido membro de outras coletividades, disse a autarquia.

É neste museu na cidade alentejana que se encontra"a história da fotografia no mundo e em Elvas em particular, assim como uma enorme coleção de máquinas fotográficas do seu espólio", destacou a autarquia.

