João Paulo Correia: 'Mundial 2030 foi decidido de forma atempada, com transparência e sem ruído'

O que foi entregue foi precisamente uma carta de intenção, subscrita pelas três federações, e essa carta de intenção vai evoluir agora para uma candidatura. E essa candidatura será entregue dentro de alguns meses. Quando for entregue, teremos oportunidade de responder a muitas perguntas a que hoje não é possível responder.

Não haverá construção de novos estádios e isso significa que há uma outra dimensão da candidatura, nas áreas dos centros de treino, que ficarão à escolha das seleções que se qualificarem para o Mundial. Estarão nessa lista mais de 30 centros de treino e de estágio que já existem em Portugal.

A candidatura tem tido várias fases. Há três países envolvidos, através das suas federações desportivas, com o apoio dos Governos. Foi decidido fazer o momento da entrega da carta de intenções em Marrocos, como haverá outros momentos especiais da candidatura que serão realizados em Espanha e em Portugal.

É verdade, em 2030 esses três estádios terão cerca de 26 anos, com uma taxa de utilização elevadíssima. Receberam finais europeias e isso diz bem que são estádios que têm oferecido as melhores condições, que a UEFA procura para muitas das suas provas. Recentemente, a UEFA decidiu realizar em Portugal a final europeia da Liga dos Campeões feminina. É mais uma prova do reconhecimento do talento organizativo português.

