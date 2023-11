Costa recebe petição para instalar escultura a evocar Mário Soares nos jardins de São Bento

Esta petição, à qual a agência Lusa teve acesso, foi dinamizada pelo histórico socialista António Campos e pelo atual secretário-geral da UCCLA (União de Cidades Capitais de Língua Portuguesa), Vítor Ramalho.

É assinada, entre outros, por membros do Conselho de Estado como Manuel Alegre e o cientista António Damásio, bem como pelo fundador do CDS e atual presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, e pelo antigo ministro social-democrata Ângelo Correia.

Na petição, sugere-se que a escultura evocativa de Mário Soares, a instalar nos jardins do Palacete de São Bento, seja da autoria de Leonel Moura. Na missiva dirigida ao primeiro-ministro, os dois antigos secretários de Estado de governos socialistas, António Campos e Vítor Ramalho, lembram que em 2024 se assinala o centenário do nascimento de Mário Soares, antigo Presidente da República, fundador e primeiro líder do PS, além dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

"Tendo Mário Soares sido primeiro-ministro do I Governo Constitucional e também por ter sido num Governo a que presidiu - o IX Governo Constitucional - que Portugal aderiu à União Europeia, somos da opinião que a homenagem deverá envolver o registo da sua figura nos jardins do Palacete de São Bento"Para os signatários desta petição dirigida a António Costa, esta iniciativa e homenagem mais se justifica por o Palacete de São...

:

RTPNOTICIAS: Costa recebe petição para instalar escultura a evocar Mário Soares nos jardins de São BentoDezenas de personalidades de diferentes áreas políticas assinam uma petição a solicitar ao primeiro-ministro, António Costa, a instalação em 2024 de uma escultura a evocar Mário Soares nos jardins do Palacete de São Bento, em Lisboa.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Costa recebe petição para instalar escultura a evocar Mário Soares nos jardins de São BentoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Big Brother. Jéssica Galhofas irrita-se com Márcia Soares: 'Não vales nada como pessoa...'Jéssica Galhofas 'agarrada' pelos colegas, após Márcia Soares defender Zé Pedro...

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Márcia Soares faz dura acusação a Francisco Monteiro após este deixar 'sério' avisoFrancisco Monteiro deixou um sério aviso a Márcia Soares e a concorrente do Big Brother arrasou-o.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Mário Ferreira: 'Este canal estava esquecido, mas já triplicou as audiências''Já não é estático'.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVISAO: Nem Mário Ferreira sabe por que Cristina Ferreira faltou: 'Têm de lhe perguntar a ela''Não faço a mínima ideia', assegurou o presidente do Conselho de Administração da Media Capital.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »