Japão emite alerta de tsunami após sismo de magnitude 7,6

Uma série de 21 sismos de magnitude superior a 4 sacudiu o Japão em pouco mais de 90 minutos. O mais forte teve uma magnitude de 7,6. Seis pessoas estão presas sob os escombros de casas que ruíram no sismo que atingiu esta segunda-feira a região de Ishikawa e que também abalou edifícios no centro de Tóquio. Um tsunami de 1,2 metros também atingiu o porto de Wajima, em Ishikawa, onde deflagrou um incêndio de grandes proporções. Muitas casas desabaram em zonas de Ishikawa, com cerca de 32.

500 lares da região sem energia





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bosch prevê faturar 500 milhões de euros em Aveiro em 2026 com bombas de calorMultinacional de origem alemã investe mais cem milhões de euros em Aveiro, num plano a dois anos. Fábrica é ampliada, ganha linhas de produção e reforça engenharia lusa numa nova área.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Eleições no PS: Pedro Nuno lidera acima dos 60% nas seis primeiras distritaisSIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Diretor da Polícia Judiciária destaca recrutamento de novos inspetores para combater corrupçãoO diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) considerou ser “absolutamente fantástico” terem sido recrutados 500 novos inspetores e 150 peritos desde 2018, admitindo que será possível resolver definitivamente a questão da corrupção e criminalidade económico-financeira.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Diretor da Polícia Judiciária afirma que recrutamento de novos inspetores permitirá resolver questão da corrupçãoO diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) considerou este sábado ser "absolutamente fantástico" terem sido recrutados 500 novos inspetores e 150 peritos desde 2018, admitindo que será possível resolver definitivamente a questão da corrupção e criminalidade económico-financeira.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Unidades hospitalares do SNS vão receber equipamentos médicos pesadosQuase três dezenas de unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão receber equipamentos médicos pesados, num investimento de 117 milhões de euros que inclui a compra de seis robots cirúrgicos.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Investigação expõe uso rotineiro de bombas de 900 kg altamente destrutivas em GazaIsrael usou rotineiramente uma das suas maiores e mais destrutivas bombas em áreas seguras para civis, durante pelo menos as primeiras seis semanas da guerra. Os peritos consultados pelo Expresso explicam os riscos, os impactos e o caráter insólito dos ataques

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »