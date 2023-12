Diretor da Polícia Judiciária destaca recrutamento de novos inspetores para combater corrupção

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) considerou ser “absolutamente fantástico” terem sido recrutados 500 novos inspetores e 150 peritos desde 2018, admitindo que será possível resolver definitivamente a questão da corrupção e criminalidade económico-financeira. “ De 2018 até fevereiro próximo capacitámos mais de 500 novos inspetores novos para a instituição.

Isto é absolutamente fantástico “, declarou Luís Neves, durante a cerimónia das comemorações do Dia Internacional Contra a Corrupção, que decorreu na Póvoa de Varzim, no distrito do Port





