Unidades hospitalares do SNS vão receber equipamentos médicos pesados

Quase três dezenas de unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão receber equipamentos médicos pesados, num investimento de 117 milhões de euros que inclui a compra de seis robots cirúrgicos, anunciou esta terça-feira a direção-executiva do SNS (DE-SNS).

Informação da DE-SNS enviada à Lusa destaca, ainda, que serão adquiridos seis robots cirúrgicos de forma a "permitir criar uma rede de robotização cirúrgica no país, com os cinco equipamentos já existentes e os dois em fase de aquisição", o que elevará para 13 o número de equipamentos com estas características na rede. Este investimento foi anunciado a 13 de novembro, em Coimbra, pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, após inaugurar a primeira câmara gama digital do país (equipamento para realização de exames de diagnóstico), no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC





