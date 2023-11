Hamas diz que atentados são 'justificáveis' e promete remover Israel

“Israel é um país que não tem lugar na nossa terra. Temos de remover esse país. porque é uma catástrofe de segurança, militar e política para a nação árabe e islâmica. (…) A inundação de Al-Aqsa foi só a primeira vez, haverá uma segunda, uma terceira, uma quarta, porque temos capacidade para o fazer. Estamos dispostos a pagar um preço por isso.

Henrique Cymerman, correspondente da SIC no Médio Oriente, garante que “Israel leva a sério estas ameaças" e que, por isso,"há uma espécie de consenso no país sobre os ataques de Israel na Faixa de Gaza".

No dia 7 de outubro, 300 homens do Hamas entraram em Israel e mataram 1.500 civis, a maioria civis, e sequestraram 245 pessoas. Desde então, o conflito virou-se para a Faixa de Gaza, com Israel a atacar o território diariamente.Israel diz que por baixo dos terrenos que bombardeou passaria o labirinto secreto de túneis do Hamas. Quem lá morava garante que não. No inferno em que se transformou a Faixa de Gaza, cada minuto pode fazer a diferença entre viver ou morrer.

Mais de 400 cidadãos palestinianos foram retirados de Gaza para o Egito. A passagem de Rafah voltará a abrir amanhã para a saída de mais pessoas. Nas redes sociais, a ONU mostra-se preocupada com a possibilidade de Israel estar a cometer “crimes de guerra”. Um campo de refugiados foi atingido em Gaza.

