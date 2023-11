43 hospitais à beira da rotura

O temido mês de novembro arranca com 43 hospitais do País muito condicionados e com dificuldades para preencher as escalas, porque os médicos recusam cumprir mais horas extraordinárias. O problema já afeta a totalidade dos 101 hospitais públicos do continente, mas quase metade estão já muito limitados, inclusive as maiores unidades de Lisboa e Porto.

Conseguir pagar a prestação do crédito à habitação ou a renda da casa passou a ser o maior problema que as famílias enfrentam.Só esta perícia pode esclarecer a causa da morte de Eva, nome que seria dado à bebé.Segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) este ano foram emitidas 4.082.440 liquidações de IMI, sendo 916.359 de valor até 100 euros.

:

SICNOTİCİAS: De norte a sul, há urgências encerradas por falta de médicosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Médicos sem acordo: hospitais no Norte e Lisboa à beira da rutura antes do invernoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: O feriado será marcado por temporal no Norte e CentroNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: O feriado será marcado por temporal no Norte e CentroEspera-se que a chuva possa ser mais intensa no litoral Norte &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Descida da taxa de inflação e dificuldades nos hospitais do NorteSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Dois militares israelitas mortos na ofensiva terrestre no norte de GazaDois soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) foram mortos e vários outros ficaram feridos nas operações terrestres israelitas em curso no norte da Faixa de Gaza, confirmou o exército.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »