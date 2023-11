'Guerra será longa': Netanyahu garante a israelitas que vencerá contra Hamas

O ataque que atingiu o campo de Jabalia não só arrasou vários edifícios, deixou uma cratera no local ao mesmo tempo que danificou muito em volta O número de vítimas é ainda incerto, é difícil contá-las entre o que sobrou. O Hamas garante que este ataque matou sete reféns israelitas que estavam no local

Israel não o confirma, admite ter feito do campo de Jabalia um alvo e justifica com a presença de um comandante do Hamas. A guerra começa a chegar aos israelitas com um preço à medida que os primeiros soldados começam a morrer em Gaza, razão pela qual Benjamim Netanyahu foi à televisão anunciar que Israel deve preparar-se, o conflito vai durar desta vez muito mais que seis dias.

A Bolívia anunciou ter cortado formalmente laços diplomáticos com Israel, depois dos ataques mais recentes. O Chile e a Colômbia podem fazer o mesmo o líder supremo iraniano apelou esta quarta-feira a todos os países islâmicos para deixarem de enviar comida e petróleo para Israel como protesto contra o que acontece em Gaza.

A visita aconteceu antes do Hamas divulgar um vídeo com três alegadas reféns na Faixa de Gaza, em que criticam o primeiro-ministro israelita.A principal estrada que liga o norte ao sul do enclave palestiniano já estará sob controlo israelita. Várias testemunhas garantem ter visto tanques num bairro às portas da capital de Gaza.

