'Praça dos Sequestrados' para não esquecer os 240 reféns que estão nos túneis do Hamas

O correspondente da SIC em Israel, Henrique Cymerman, relata o cenário junto à fronteira de Gaza e faz o balanço dos últimos movimentos das forças israelitas.Nos últimos 10 meses, centenas de milhares de cidadãos de Israel invadiram as ruas todas as semanas para protestar contra o Governo de Benjamin Netanyahu. Agora, estas são as mesmas pessoas que auxiliam os cidadãos que mais necessitam.

SICNOTICIAS: 'Praça dos Sequestrados' para não esquecer 240 reféns que estão nos túneis do Hamas

GNR apreende 240 quilos de azeitona em Vila Viçosa

Camas e berços vazios na praça do município em Jerusalém recordam reféns israelitas em Gaza. Exposição na praça do município em Jerusalém evoca os mais de 200 reféns que estão sequestrados pelo Hamas desde os ataques de 7 de outubro em Israel.

