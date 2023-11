Efacec compromete-se a manter empregos, mas com 'ajustamento pontual'

O governante admitiu, contudo, que"eventualmente poderá haver um ajustamento pontual", mas acrescentando que o fundo de investimento Mutares disse ao Governo que quer"reforçar postos de trabalho de engenharia" e tem previstos programas de requalificação profissional.(nacionalizada em 2020) ao fundo de investimento alemão Mutares, depois de ter obtido a aprovação da Comissão Europeia. A Efacec tem cerca de 2.000 trabalhadores.

Este valor soma-se aos 200 milhões de euros que o Estado já pôs na empresa nos últimos 20 meses (para pagar custos fixos, desde logo salários). Ainda na esfera do Estado, o Banco de Fomento tem 35 milhões de euros em obrigações (convertíveis em capital) da Efacec.

Também na conferência de imprensa, o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, explicou ainda que no negócio ficou acordado uma possibilidade de recuperação do dinheiro investido pelo Estado (num mecanismo de cascata), podendo o Estado recuperar dois terços dos lucros de uma venda eO secretário de Estado vincou ainda, por várias vezes, que desde que foi nacionalizada a Efacec pagou ao Estado cerca de 100 milhões de euros em...

"A região do Porto e Matosinhos já sofreu com o encerramento da refinaria da Galp. O colapso da Efacec teria efeitos devastadores", afirmou, recordando que além dos trabalhadores há 2.800 fornecedores que trabalham com a Efacec.

:

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião após uma hora de negociaçõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: PCP acusa Governo de 'fugir como o diabo da cruz' da valorização de salários e pensõesSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »