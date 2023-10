Há doentes de psoríase vítimas de bullying e que tentam suicidar-se

O alerta é do presidente da Associação PSOPortugal, que refere que há doentes"a passar um ou dois meses" sem acesso à medicação por causa de uma portaria que torna mais difícil a dispensa dos fármacos biológicos e coloca constrangimentos “meramente economicistas”.Apesar de não ter cura, a psoríase pode ser tratada e controlada em quase todas as manifestações.

. Pode acontecer que a prescrição do medicamento que o médico fez no privado não está contratada pelo hospital.

, passando para as CNFT dos hospitais do SNS a definição burocrática dos critérios de utilização dos medicamentos e o poder de decidirem, caso a caso, se o medicamento receitado pelo especialista se adequa.para buscar aquele medicamento ou que tem de andar à procura do medicamento”, acrescenta o responsável. headtopics.com

O mesmo especialista recorre ainda a um estudo da PSOPortugal para destacar que “12% dos 200 e tal mil que poderiam andar a ser tratados com esta medicação , apenas 3% é que estão a fazê-lo”.A psoríase continua envolta em muitos mitos, um dos quais o facto de poder ser contagiosa, o que é falso.

A ideia de padecer da doença ainda assusta muitas pessoas a quem as lesões começam a aparecer. “Se conhecem a doença, se estão informados, é uma situação dramática, porque sabem que se avizinham, provavelmente, crises agudas em que a doença estará muito exacerbada, as lesões são mais extensas, sendo que evidentemente cada caso é um caso”, descreve Jaime Melancia. headtopics.com

O especialista garante que todas estas perturbações, a ansiedade, a depressão, “são elas mesmas potenciadoras do exacerbamento das lesões” e “entramos num círculo vicioso”.

