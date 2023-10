Frederico Pinheiro apresenta queixa-crime contra António Costa e Galamba

O ex-adjunto acusa ambos os membros do Governo de o terem difamado a respeito dos acontecimentos no Ministério das Infraestruturas a 26 de abril, onde Frederico Pinheiro diz ter sido ameaçado pelo SIS.O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, avançou com uma queixa-crime contra António Costa e João Galamba, conforme avança o jornal

Após o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas - esclarecido em comissão de inquérito, apesar de algumas contradições nas versões - Frederico Pinheiro acusa João Galamba e o primeiro-ministro de difamação na polémica com o desaparecimento do computador do ministério em abril deste ano.

Frederico Pinheiro diz que António Costa e o ministro João Galamba se fizeram valer da projeção mediática que têm para o acusarem injustamente.Mais. O ex-adjunto acrescenta que as declarações de António Costa e de João Galamba lhe trouxeram consequências pessoais e profissionais dificilmente reparáveis. headtopics.com

Desde acusações de agressão a outras funcionárias do Ministério, até a ameaças do SIS ao ex-adjunto para entregar um computador que dizia ser seu. No final, o relatório da comissão de inquérito acabou por nada concluir a respeito de "responsabilização" ou apuração dos factos, tendo em conta que o PS remeteu o caso para o Ministério Público.

