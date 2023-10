Florentino perdeu espaço no Benfica. Roger Schmidt explica porquê

O médio-defensivo de 24 anos foi peça importante na conquista do título na época passada, mas tem tido dificuldades em entrar no onze inicial nesta temporada.

Florentino foi apenas titular em três jogos: Gil Vicente, Portimonense e Estoril Praia e soma 300 minutos em todas as competições. Frente à Real Sociedad, na última terça-feira, não saiu do banco de suplentes.

Em conferência de imprensa na véspera do jogo com o Casa Pia, Roger Schmidt explica o motivo: Florentino não convenceu nas oportunidades que teve num plantel onde há agora mais concorrência. "Jogou com o Enzo desde o início dessa temporada e foi um jogador-chave para nós. Esta época foi um bocadinho diferente, temos opções para a posição. A posição do Chiquinho foi alterada, João Neves também foi evoluindo muito bem e a concorrência é outra. Florentino já fez alguns jogos, mas não foi tão claro como foi no passado. A concorrência esteve muito bem. headtopics.com

"Kokçu já esteve ausente e o Florentino fez alguns jogos, não no seu melhor, mas esteve lá. A equipa conta com ele", concluir. Na época passada, Florentino foi titular com Enzo Fernández, que saiu em janeiro para o Chelsea. Aursnes foi muitas vezes adaptado a outras posições e Chiquinho foi também opção no meio-campo.

Na reta final da temporada começou a surgir João Neves no onze inicial, que vive momento de afirmação nesta fase da temporada. Há ainda a concorrência de Kokçu, o jogador mais caro da história das águias.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. headtopics.com

