Governo mostra abertura para analisar proposta dos sindicatos médicos. Há nova reunião no domingo

O Governo mostrou-se disponível para analisar a proposta dos sindicatos que representam os médicos, pediu mais um dia, e ficou marcada uma nova reunião já para este domingo à tarde.

O Governo "não fechou a porta" e vai analisar a proposta dos sindicatos, adiantou aos jornalistas o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, à saída da reunião desta sexta-feira, que durou cerca de duas horas.

"Em relação à sensata proposta apresentada em conjunto pelos dois sindicatos, em nenhuma das matérias o Ministério da Saúde fechou a porta", disse Roque da Cunha, sublinhando que o Governo vai analisar a proposta e fazer "uma contraproposta que vai apresentar no sábado". "No domingo, às 17h00, iremos, depois de a analisarmos, dar a nossa posição", explicou. headtopics.com

Com cada vez mais médicos a entregarem minutas em que se recusam a fazer mais do que as 150 horas extras obrigatórias por lei, os dirigentes dois sindicatos médicos - além do SIM, a Federação nacional dos Médicos (Fnam) - apresentaram na véspera uma proposta conjunta em que insistem em três condições-base para chegarem a acordo.

Numa semana em que o ambiente de tensão se agravou, o director executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, pediu aos médicos que reclamem os seus direitos "de uma forma que seja eticamente irrepreensível", avisando que, se não houver acordo ou pelo menos um pré-acordo, o país pode ter de enfrentar "o pior mês dos últimos 44 anos do SNS". headtopics.com

PSD questiona Governo e está preocupado com atraso nas obras do novo hospital em ÉvoraOito deputados social-democratas dizem ter tomado conhecimento 'do atraso anunciado nas obras de construção do novo Hospital Central do Alentejo' e questionam se as obras estarão concluídas em 2024. Consulte Mais informação ⮕

Mãe de Sara Carreira está revoltada: 'Ninguém está a ter respeito pela minha filha''A única coisa que queria era que eles pedissem desculpa à minha filha'. Consulte Mais informação ⮕

ÉticaO ónus está do lado do Governo que conhece as causas das dificuldades. Consulte Mais informação ⮕

Rendas sobem 6,9% em 2024 com mais apoioGoverno reforça programa que está em vigor e abre a porta a novos beneficiários. Consulte Mais informação ⮕

PSP com nova unidade para segurança nos aeroportos e controlo nas fronteiras aéreasMAI diz que '[a nova unidade orgânica da PSP] está definida, está criada, está consensualizada com a direção nacional da PSP, encontra-se dependente de um despacho do Ministério das Finanças'. Consulte Mais informação ⮕

Urgências: sindicatos dizem que Governo tenta 'apagar um fogo que há muito se previa'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕