GNR de Viseu apreende 170 peças de vestuário contrafeito avaliado em mais de 6 mil euros

Megaoperação teve várias frentes, da fiscalização rodoviária à apreensão de vestuário contrafeito e identificação de acessos ilegais à rede elétrica.

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Governo investe 105 milhões de euros em modernização e competências digitais no ensino superiorNeste âmbito, está ainda prevista a criação do Conselho Nacional de Inovação Pedagógica no Ensino Superior, enquanto "entidade permanente na promoção da inovação pedagógica e da formação pedagógica para doentes de ensino superior".

Ministro das Finanças irá ao parlamento defender a proposta do OE2024Fernando Medina será ouvido às 15h00 pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) sobre a proposta orçamental.

Família despejada em Lisboa vai passar a noite num Alojamento LocalNo entanto, amanhã, voltarão a ficar sem solução habitacional.

Relação do Porto mantém ex-vice de Gaia e Paulo Malafaia em prisão preventivaO empresário Elad Dror saiu em liberdade, mas teve de prestar uma caução de um milhão de euros e entregar o passaporte, enquanto o advogado João Lopes ficou com a medida de coação de prisão domiciliária.

Hipermercado em Guimarães condenado a indemnizar criança ferida no parque infantilO proprietário do centro comercial alegou que cumpriu todas as regras e medidas de segurança que lhe eram exigíveis e que o acidente se deveu, única e exclusivamente, ao facto de a criança não ter cumprido com as recomendações fornecidas para a utilização do espaço de diversão.

Guterres rejeita acusações de que justificou terror do Hamas. 'Isto é falso. Foi o oposto"Secretário-geral da ONU reage às acusações de Israel, que exige a sua demissão por ter lembrado que o povo palestiniano está sob ocupação israelita há mais de meio século.