Governo critica investimento da Vinci no aeroporto de Lisboa

O Governo criticou o investimento da Vinci no aeroporto de Lisboa, afirmando que está 19% abaixo do previsto na privatização. E as críticas não se fizeram esperar, com a concessionária a afastar as acusações. Em causa está o prazo de 120 dias dado pelo Executivo à ANA Aeroportos para apresentar projetos para o cumprimento das obrigações específicas de desenvolvimento no Aeroporto Humberto Delgado, cujas obras têm de estar concluídas até 2027.

São matérias inscritas numa resolução publicada em Diário da República. Ao Nascer do SOL, Pedro Castro, especialista em aviação e diretor da SkyExpert, diz que só há uma pergunta a fazer: “Porquê só agora”». E explica: “Se a ANA-Vinci estava obrigada a fazer obras e se desde, pelo menos 2016, que este Governo tinha reconhecido o problema da falta de capacidade da Portela, por que razão este decreto apenas surge quase oito anos depois?





