Milhares de proprietários de Alojamento Local em Lisboa e Porto não fizeram prova de vida

Em Lisboa, terão que ser feitas cerca de nove mil audiências prévias aos titulares de registos de AL que não fizeram prova de vida.

No Porto, o número ultrapassa um pouco o milhar de proprietários As câmaras municipais de Lisboa e do Porto só em janeiro deverão começar a analisar os comprovativos de atividade do Alojamento Local, uma condição imposta pelo Mais Habitação para manter o registo, soube oa nível nacional não fizeram prova de vida dentro do prazo, que acabou na quarta-feira 13 de dezembro, sem que ainda se saiba quantos correspondem a registos fantasma ou a problemas na plataforma de entrega. Lisboa, que concentra o maior número de registos, é também a cidade onde a não entrega do comprovativo teve maior expressão, com 42,6% dos titulares a não fazerem prova de atividade num universo de 19.917. No Porto, a situação é inversa, pois 9278 proprietários (88,7%) entregaram o comprovativo num universo de cerca de 1050





