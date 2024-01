Defesa russa confunde paraquedistas e efetua disparos

A defesa área russa confundiu os seus próprios paraquedistas com militares ucranianos, durante um treino na região de Rostov, no sul da Rússia, e efetuou disparos, matando dois destes, noticiaram meios de comunicação social da região.

O incidente ocorreu quando um operador da arma antiaérea ZU-23-2 confundiu os exercícios no campo militar Kuzminsky, na região de Rostov com uma situação real, de pouso de paraquedistas ucranianos e começou a disparar contra as suas próprias tropas, noticiou o jornal da oposição bielorrusso Nexta. Já o portal Kyiv Post noticiou que situações de ‘fogo amigo’, ou seja, de fogo entre as próprias Forças Armadas não são inéditos entre os russos, citando declarações de Oleksandr Shtupun, porta-voz do grupo operacional-estratégico Tavria da Ucrânia, que referiu que o medo levou as tropas russas a “disparar contra tudo o que se move





observadorpt » / 🏆 17. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal terá de gastar mais 2 mil milhões de euros por ano na Defesa até 2037O Estado português terá de gastar mais 2 mil milhões de euros por ano no orçamento da Defesa nacional até 2037 de modo a convergir com a meta que combinou com a Aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN ou NATO, na sigla em inglês), da qual Portugal é membro, calcula o Conselho das Finanças Públicas (CFP), numSegundo o conselho presidido por Nazaré Costa Cabral, nas últimas décadas, Portugal gastou, em média, o equivalente a 1,5% ou 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no setor militar, valor que fica muito abaixo dos 2% do PIB, meta com a qual o governo PSD-CDS se comprometeu num acordo feito em 2014

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Joe Biden isolado na defesa de IsraelOs analistas acreditam que as alterações de perspetiva entre a comunidade internacional, e subsequente pressão sobre Telavive, são significativas, mas defendem que nem os EUA são capazes de influenciar os desígnios israelitas neste momento.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Defesa da autonomia da escola públicaArtigo sobre a defesa da autonomia da escola pública e a crise de degradação no cumprimento de suas missões

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

EUA e Rússia abstêm-se e resolução passa no Conselho de SegurançaPede-se entrada de mais ajuda humanitária e 'condições para uma cessação sustentável das hostilidades'. Após uma semana de debates, o texto foi diluído para evitar veto de Washington.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Zelensky denuncia um dos maiores ataques do ano pela RússiaAcompanhe ao minuto a evolução da guerra na Ucrânia.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Rússia não quer 'fazer publicidade' ao 'homem mais perigoso para Putin'SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »