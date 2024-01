Governo critica investimento da Vinci no aeroporto de Lisboa

O Governo criticou o investimento da Vinci no aeroporto de Lisboa, afirmando que está 19% abaixo do previsto na privatização. Em causa está o prazo de 120 dias dado pelo Executivo à ANA Aeroportos para apresentar projetos para o cumprimento das obrigações específicas de desenvolvimento no Aeroporto Humberto Delgado, cujas obras têm de estar concluídas até 2027. Pedro Castro, especialista em aviação e diretor da SkyExpert, questiona o motivo do decreto só surgir quase oito anos depois.





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ex-secretário de Estado e ex-presidente da Proteção Civil entre os 19 arguidos em julgamentoEx-secretário de Estado da Proteção Civil José Artur Neves e o ex-presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil Mourato Nunes estão entre os 19 arguidos, às 10:00, no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, mais de quatro anos após ter agitado o Governo e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O caso levou em 2019 a demissões no Governo, num processo no qual estão em causa alegados crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Portugal enfrenta novo pico de covid-19O último pico de covid-19 em Portugal ocorreu no verão, logo após a Jornada Mundial da Juventude, com 600 casos por dia.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Milhares de proprietários de Alojamento Local em Lisboa e Porto não fizeram prova de vidaAs câmaras municipais de Lisboa e do Porto só em janeiro deverão começar a analisar os comprovativos de atividade do Alojamento Local, uma condição imposta pelo Mais Habitação para manter o registo. Milhares de proprietários não fizeram prova de vida dentro do prazo.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Lotação esgotada no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no aeroporto de LisboaO Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no aeroporto de Lisboa está com lotação esgotada. Desde que a PSP assumiu as novas funções de controlo de fronteira e asilo, foram registados 142 pedidos de asilo, dos quais 36 foram considerados infundados.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Santa Casa de Lisboa garante acompanhamento a mais de 2800 pessoasEm entrevista ao DN, Ana Jorge, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, revela que a a Unidade de Emergência da instituição que dirige garante o acompanhamento permanente a um total de 2831 pessoas, entre as quais 1583 são de nacionalidade estrangeira. A Santa Casa recebe cerca de 27% das receitas dos jogos sociais, verbas que aplica na prossecução da sua missão social, nomeadamente no apoio a estas pessoas vulneráveis.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Personalidades portuguesas assinam manifesto por uma alternativa reformista e moderada de GovernoVárias personalidades portuguesas, incluindo Manuel Luís Goucha, Fernando Santos e Fernando Póvoas, assinaram um manifesto pedindo por uma alternativa reformista e moderada de Governo que aspire a uma nova ambição para Portugal.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »