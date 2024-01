Gabriel Attal: o jovem primeiro-ministro da França

Com apenas 34 anos, Gabriel Attal é o mais jovem primeiro-ministro que França já teve. Ele possui um currículo acadêmico e político impressionante. Será ele o homem que Emmanuel Macron precisa para recuperar sua popularidade e salvar sua presidência após a controversa lei de imigração? Gabriel Attal é familiarizado com os corredores do poder e também com a representação, já que seus pais têm ligações com o cinema.

Além de ser o mais jovem primeiro-ministro da história da França, Attal também é o primeiro a assumir sua homossexualidade. Ele nasceu em 16 de março de 1989 em Clamart, um subúrbio de Paris conhecido por sua gastronomia. Sua família é diversa, com o pai tendo ascendência judaico-tunisiana e judaico-alsaciana, e a mãe com raízes greco-russas





