Sondagem mostra PSD com pequena vantagem nas intenções de voto em Portugal

Na primeira sondagem sobre a intenção de voto dos portugueses nas próximas legislativas depois de conhecido o novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, o PSD mantém-se na frente, mas agora apenas com um ponto de vantagem sobre o partido no poder – a diferença, no último estudo da Consulmark2 para o Nascer do SOL e Euronews, era de quatro pontos (depois de distribuídos de forma meramente aritmética os inquiridos ainda indecisos).

Este novo estudo, realizado entre o último domingo (ou seja, no dia seguinte à confirmação da eleição de Pedro Nuno Santos nas eleições diretas do PS) e quarta-feira, continua a apontar para uma clara maioria de direita no próximo hemiciclo e revela que uma coligação alargada do PSD com o CDS e a IL ficaria à beira da maioria absolut





