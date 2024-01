Dicas para poupar na fatura da eletricidade

É verdade, está outra vez na altura de entregar o IRS e é importante não se esquecer que a forma como lida com os impostos é também uma maneira de ter mais dinheiro na carteira em vez de entregar ao Estado.. Há quem tenha dezenas ou centenas de faturas pendentes. Assista ao vídeo desta semana do Ganhar Dinheiro e perceba o que acontece se não o fizer. Não deixe para os últimos dias porque a probabilidade do sistema e-fatura ir abaixo por excesso de acessos é muito grande.

A dica desta semana é, por isso, verifique rapidamente todas as faturas e identifique a categoria a que pertencem.Volte a avaliar a sua fatura da eletricidade. Há vários meses que há uma excelente oportunidade de poupar, se aderir a tarifários indexados.Dica da semana de Pedro Andersson para poupar na fatura da eletricidade A ERSE já anunciou os preços para o mercado regulado a partir de janeiro de 2024, o que quer dizer que dentro de alguns meses a eletricidade para quem está na SU Eletricidade vai subir novamente. Está na altura de olhar para a sua fatura. Veja como. Partilho algumas dica





