Futebolista colombiano reencontra-se com o pai após sequestro

Depois de vários dias em cativeiro, o pai do futebolista colombiano foi libertado pelos raptores na passada semana. Na terça-feira, pai e filho voltaram a trocar abraços, tal como mostra um vídeo partilhado pela Federação de Futebol da Colômbia.Luis Díaz, ex-jogador do FC Porto, reencontrou-se com o pai, libertado após 12 dias de sequestro. A Federação de Futebol da Colômbia partilhou nas redes sociais o momento em que pai e filho voltaram a estar juntos.

, no dia 28 de outubro, em Barrancas, Luis Manuel Díaz voltou para a família na passada quinta-feira, dia 9, depois de ter sido acompanhado por uma missão humanitária que o transportou até ao aeroporto de Valledupar, no norte da Colômbia.Ontem, a Federação da Colômbia publicou nas redes sociais um vídeo e algumas fotografias do emotivo reencontro entre Luís Díaz e o pai. Nas imagens é possível perceber que ambos não contiveram as lágrima

