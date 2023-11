A organização do Campeonato do Mundo de 2030, num evento inédito realizado em seis países de três continentes, continua a ser negociado ao pormenor depois das duas decisões mais macros entretanto tomadas: a atribuição da prova por parte da FIFA a Portugal, Espanha e Marrocos tendo ainda encontros no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para celebrar o Centenário da competição e a entrega formal da carta de intenções para receber o Mundial, que aconteceu em Rabat há duas semanas.

E se ainda continuam no ar algumas dúvidas em relação aos jogos e locais, começam a surgir contornos daquilo que podem ser também outros momentos importantes do projeto como Três estádios, mais de 30 centros de treinos, até 15% dos jogos, o sonho de uma meia-final: o papel de Portugal no Mundial-2030 Assim, já se sabe que esse momento de inauguração oficial da competição, que nas grandes provas de futebol não tem o mesmo impacto que existe por exemplo nos Jogos Olímpicos, não irá realizar-se na América do Su

:

PUBLİCO: Primeiro-ministro de Portugal apresenta exoneraçãoPela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objecto deDe imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal . Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Regulador recomenda contenção nos preços dos serviços de comunicações eletrónicas em PortugalA ANACOM recomenda aos operadores de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal que adotem contenção nos preços, devido ao contexto económico e social do país.

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: António Costa prepara-se para falar ainda hoje ao paísRedactor.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

ATELEVİSAO: Pedro Granger ‘provoca’ Ana Garcia Martins: “Foste expulsa do «Hell’s Kitchen» antes de mim?”Pedro Granger compôs ainda uma canção para brincar com Ana Garcia Martins.

Fonte: ATelevisao | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Regulador recomenda contenção nos preços dos serviços de comunicações eletrónicas em PortugalA ANACOM recomenda aos operadores de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal que adotem contenção nos preços, devido ao contexto económico e social do país.

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Primeiro-ministro de Portugal apresenta exoneraçãoPela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objecto deDe imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal . Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »