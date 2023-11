Jogadores do Benfica e Sporting se reencontram na Seleção Nacional

Depois de uma noite de emoções, o reencontro na “Equipa das Quinas” de jogadores que foram protagonistas neste domingo no encontro entre o Benfica e o Sporting. "Isto é o futebol. Estás a falar de futebol e o Inácio não tem de estar triste, só tem de estar contente por tudo o que tem feito no Sporting. Ontem foi expulso, mas acontece. Se calhar o António Silva e o Neves estão bem mais bem dispostos. As rivalidades dos clubes ficam de lado. Respeitam-se todos muito.

É um bocadinho a nossa imagem", disse João Palhinha aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeira

ATELEVİSAO: Benfica X Sporting condiciona audiências de The Voice, RAP, Hell's Kitchen e Big BrotherAo fim de 12 dias do mês de novembro, SIC e TVI têm seis vitórias cada uma.

RENASCENCA: Paulo Fonseca: 'Sporting está mais perto de lutar com Benfica e Porto'Treinador portugu&234;s prev&234; luta a quatro pelo t&237;tulo de campe&227;o, descarta press&227;o de um trof&233;u europeu e garante que est&225; feliz em Fran&231;a: "Inglaterra atrai, mas j&225; n&227;o &233; uma obsess&227;o.

ABOLAPT: Roger Schmidt fala sobre o que falta ao BenficaDeclarações de Roger Schmidt em conferência de imprensa

VİSAO_PT: Inglaterra e Manchester United prestam última homenagem a Bobby CharltonVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

RENASCENCA: Arguidos da Operação Influencer ficam em liberdadeMinistro da Economia nega contactos com Lacerda Machado. "O que aconteceu é nada". João Palhinha assume o sonho de conquistar o Euro 2024 por Portugal e garante que Gonçalo Inácio "não tem de estar triste" após a expulsão no dérbi entre Benfica e Sporting . João Palhinha garante que a seleção portuguesa está tão motivada como antes de garantir o apuramento para a fase final do Euro 2024 e define o objetivo para os últimos dois jogos, frente a Liechtenstein e Islândia: fazer o pleno de dez vitórias em dez jogos. Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o médio do Fulham sublinha que a qualificação precoce foi mérito de Portugal, que "tornou as coisas mais fáceis". "Pela qualidade do grupo, no passado, por vezes, sabíamos que estávamos aquém. Desde que começou esta nova era, estamos a mostrar o nosso valor. Agora, temos o objetivo de fazer história por Portugal, que são as dez vitórias consecutivas"

SICNOTİCİAS: Roger Schmidt e a lacuna de CamõesO treinador do Benfica , Roger Schmidt, revela preferência por Shakespeare em vez de Camões e mostra pouco interesse pela cultura portuguesa.

