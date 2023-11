Web Summit deste ano ensombrada por boicote de grandes empresas tecnológicas

A Web Summit deste ano, que arrancou esta segunda-feira, está a ser ensombrada pelo boicote das grandes empresas tecnológicas após as declarações polémicas do ex-CEO, Paddy Cosgrave, sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Mas, apesar de todos os contratempos, o clima continua a ser de grande expectativa e otimismo entre os mais de 70 mil participantes. O local, o espaço e o formato são os mesmos dos outros anos, mas há muita coisa que mudou na edição deste ano da Web Summit.

A começar pelo CEO, que pela primeira vez não contará com o nome de Paddy Cosgrave. Katherine Maher, ex-diretora executiva da Wikimedia, sucedeu a Paddy Cosgrave após este se ter demitido do cargo apenas duas semanas antes do evento, na sequência das suas declarações sobre o conflito que envolve Israel e o Hamas. As declarações polémicas de Cosgrave levaram a um boicote de várias empresas, nomeadamente de gigantes tecnológicas como a Google, Meta, Amazon, Siemens e Intel

