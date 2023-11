Anatomia de uma crise política: E depois do adeus? “O ano de 2022 não foi o da viragem esperada, e entrámos em 2023 obrigados a evitar que este seja pior do que o de 2022.” Independentemente do juízo que o Presidente da República já tenha feito sobre o balanço deste ano, que está quase no fim, esta sua frase, proferida na última mensagem de Ano Novo, a 1 de janeiro, envelheceu particularmente mal.

Sobretudo, depois do terramoto que, nesta semana, abalou de alto a baixo a política nacional, provocando o desmoronamento do Governo de António Costa, que parecia instalado numa inexpugnável maioria absoluta. Dois anos após as eleições, que deram ao Partido Socialista a sua segunda maioria absoluta da História – e que tinha todas as condições para durar os quatro anos regimentais (mais seis meses adicionais, devido ao ajustamento dos calendários eleitorais) –, Marcelo poderá ser novamente obrigado a chamar às urnas um País atordoado com um escândalo judicial e político de dimensões ainda por avalia

