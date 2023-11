Pedro Sánchez garante investidura como presidente do Governo espanhol

Pedro Sánchez vai conseguir o seu objetivo: continuar a ser presidente do Governo espanhol depois de perder as eleições legislativas do passado 23 de julho. Tal como diz a Constituição espanhola, o chefe do Executivo é o candidato que mais apoios tem no Congresso dos Deputados, e não o mais votado no sufrágio. Mas para garantir os votos que permitam a sua investidura - o debate está marcado para amanhã e quinta-feira -, Sánchez teve que fechar acordos com sete partidos, e nem todos de esquerda.

Primeiro com o Sumar, que será seu parceiro de Governo, e depois com os bascos do Bildu e do PNV, os catalães da ERC e do Junts per Catalunya, os galegos de BNG e os canários da CC. Todos estes partidos votarão sim a Pedro Sánchez para primeiro-ministro, mas cada um deles pedirá algo em troca. Será um governo progressista com alguns sócios conservadores e muito marcado pela sua debilidade parlamentar e a sua instabilidad

:

