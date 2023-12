Entidade Reguladora da Saúde abre processo de averiguações ao Hospital São Francisco Xavier

A Entidade Reguladora da Saúde quer saber o que se passou no caso da doente com demência que desapareceu há mais de uma semana. Questionada pela Antena 1, a ERS"confirma que no âmbito das suas competências procedeu à abertura de um processo de averiguações ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa". O processo está neste momento a decorrer.Ainda esta quinta-feira, um grupo de voluntários voltou a fazer buscas na mata em frente ao São Francisco Xavier.

Sem sucessoPor toda a cidade de Lisboa há cartazes espalhados a dar conta do desaparecimento. No topo a palavra:. Duas fotografias mostram Avelina Ferreira, 73 anos, 1,65 metros, 45 quilos, olhos castanhos. Tem demência e desapareceu do Hospital. Os cartazes foram colados pela filha, Susana Ferreira, que reuniu um grupo de voluntários que tem organizado estas operações de busca por toda a cidade de Lisboa. Até agora, ainda não há sinal de Avelina. Avelina Ferreira desapareceu a 12 de Dezembro. O marido avisou que sofria de demência, mas o hospital não permitiu que a acompanhass





